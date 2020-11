Nelle ultime ore non sono mancate novità interessanti sul portale di Xiaomi YouPin (come lo scaldamani power bank di ZMI e il simpatico robottino da pilotare a distanza) ma la sfila di nuovi prodotti continua anche oggi con il praticissimo mini massaggiatore Cardlax, una soluzione adatta agli amanti del fitness (e non solo) che promette faville ad un prezzo super accessibile.

Xiaomi YouPin presenta Cardlax, il mini massaggiatore ultra compatto

Prodotto da Xingyun e lanciato tramite la solita (ed affidabile) piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin, il nuovo mini massaggiatore Cardlax si presenta come una novità particolarmente interessante viste le sue dimensioni contenute. Il dispositivo, infatti, si presenta con un corpo del peso di 136 grammi, ma con dimensioni che ricordano quelle di una classica scheda.

Nonostante questa sua particolarità, il mini massaggiatore di Xiaomi YouPin è in grado di offrire fino a 7.5 di autonomia (a fronte di una ricarica lenta di circa 4 ore tramite porta micro USB). La scelta di adottare una velocità di ricarica contenuta nasce dall'esigenza di preservare il meccanismo interno che consente di aumentare la temperatura (oltre che di massaggiare la parte del corpo su cui viene posizionato il prodotto).

Dotato di quattro pulsanti sulla parte superiore (accensione, spegnimento, aumento/diminuzione della potenza), il dispositivo può essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata per ritagliarsi un momento di relax.

Il prezzo del nuovo massaggiatore mini di Xiaomi YouPin è di appena 25€ al cambio, ovvero 199 yuan, ed è acquistabile in patria tramite la celebre piattaforma di crowdfunding.

