Il Black Friday è arrivato e com'era prevedibile non possono mancare anche tutta una serie di offerte dedicate a Xiaomi, con un focus sugli attuali modelli top: eccovi le migliori promo da Amazon, eBay e non solo. Vi ricordiamo che si tratta di una giornata particolare e i prodotti sono disponibili in sconto per un numero limitato di unità, quindi se siete interessati affrettatevi!

Ecco le migliori offerte Xiaomi per il Black Friday | 27 novembre

Per quanto riguarda Amazon, uno dei principali protagonisti del Black Friday, vi segnaliamo lo Xiaomi Mi 10T nella sua incarnazione da 128 GB a 359€, grazie al codice sconto JKPJMH3P. In basso trovate il box con il link all'acquisto, seguito poi dalle offerte dell'e-commerce. Nel caso in cui non riusciate a visualizzare il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Inoltre vi segnaliamo che la presenza di un altro prezzo bomba per Mi 10T, stavolta sullo store GShopper: solo 319€ per la versione da 6/128 GB, ovviamente con spedizione dall'Europa.

POCO M3 arriva su Amazon per il Black Friday

Dopo questa promo con Coupon, vi lasciamo con POCO M3, l'ultimo medio di gamma del brand partner di Xiaomi, in sconto per il Black Friday su Amazon.

Xiaomi Mi 10T Pro e Mi 10T Lite in sconto su eBay

Non mancano poi alcuni smartphone Xiaomi in offerta su eBay: sotto i riflettori troviamo ancora una volta Mi 10T, ma stavolta in versione Pro e Lite.

N.B. – vista la giornata particolare, i prodotti arrivano e finiscono quindi siate rapidi. In oltre aggiorneremo questo articolo nel corso della giornata con ulteriori sconti. Nel frattempo, per non perdere un colpo, qui trovate la nostra guida all'acquisto per il Black Friday, dove troverete tutti gli store coinvolti nel venerdì nero e i nostri canali Telegram dedicati (con le offerte in tempo reale).

