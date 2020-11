Meizu Watch sempre più vicino: nuova certificazione per Flyme For Watch

Il lancio del primo smartwatch della compagnia cinese diventa ancora più tangibile, stavolta con quella che potrebbe essere una “conferma” in merito al nome dell'indossabile. L'azienda ha registrato i marchi Meizu Watch e Flyme For Watch, in riferimento al dispositivo e all'interfaccia che troveremo a bordo.

Aggiornamento 11/11: spunta una nuova certificazione dedicata all'interfaccia software. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Flyme For Watch”.

Meizu Watch: tutto quello che sappiamo finora

Flyme For Watch | Aggiornamento 11/11

Lo scorso giugno Meizu ha confermato tramite un poster ufficiale di essere al lavoro sul suo indossabile, in arrivo nel corso del quarto trimestre del 2020. Oltre al già citato smartwatch sarà lanciata anche Flyme For Watch, interfaccia dedicata a questa categoria di prodotti. L'unico dettaglio “ufficiale” emerso riguarda il nome dell'indossabile, l'azienda ha registrato il marchio Meizu Watch, e quello relativo all'UI.

Aggiornamento 11/11 – Lo smartwatch di Meizu torna a far parlare di sé, ancora una volta in merito all'interfaccia proprietaria che troveremo a bordo. Il dispositivo sarà equipaggiato con Flyme For Watch, UI dedicata esclusivamente agli indossabili, ed ora è emersa una nuova certificazione da un database cinese. Il documento riporta sia il nome del software che la categoria (ossia dispositivi tech e orologi): l'approvazione è avvenuta lo scorso 5 novembre.

Per il momento non sono emersi altri dettagli e siamo curiosi di scoprire quale aspetto avrà l'interfaccia dedicata a Meizu Watch. Comunque dato l'ennesimo avvistamento, probabile che ne sapremo di più nel corso di prossimi giorni. A questo punto è lecito ipotizzare che l'indossabile farà capolino a fine novembre oppure nel corso del mese di dicembre.

Presunte immagini dal vivo

Nelle scorse settimane hanno fatto capolino alcune immagini dal vivo che dovrebbero fare riferimento proprio a Meizu Watch. Il condizionale è d'obbligo e per ora si tratta delle uniche disponibili, tra l'altro decisamente dubbie. Infatti il design ricorda molto quello di un orologio meccanico e le forme richiamano alla mentre il modello Mix di Meizu (conosciuto anche come Light Smartwatch), primo vero esperimento del brand cinese nel campo degli indossabili, risalente al 2016 (qui trovate il link alla pagina del prodotto).

Per parlare del design del futuro smartwatch forse conviene affidarsi di più ad uno dei teaser pubblicati negli scorsi mesi. Come si evince dall'immagine in alto, infatti, sembra che l'azienda stia puntando ad un modello con display quadrato, in linea con i trend attuali quando si parla di sportwatch.

Meizu Watch – Indiscrezioni su prezzo e data di uscita

Parlare del prezzo di vendita di Meizu Watch è alquanto prematuro ma non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. In merito alla data di uscita, come anticipato poco sopra, il debutto del “primo” smartwatch è atteso per il Q4 2020, anche se per ora manca ancora una data precisa. Tuttavia l'ultima certificazione fa ben sperare: probabile che non manchi poi molto ad un annuncio ufficiale.

