Da quando MediaTek ha deciso di cambiare rotta, sono stati lanciati sul mercato diversi chipset di fascia alta. Al momento, infatti, tra quelli più importanti abbiamo la serie Dimensity 1000, per veri top di gamma. Sembra, però, che il chipmaker taiwanese si stiamo muovendo in tal senso per produrre un nuovo prodotto, sempre molto prestante, che dovrebbe raggiungere le performance del nuovo Exynos 1080. Si tratta del MediaTek MT689X, che su AnTuTu non farebbe fatica a superare i 600.000 punti.

Aggiornamento 14/11: il chipset MT6893 spunta nei primi benchmark. Inoltre emergono nuovi dettagli in merito alle specifiche. Trovate tutti le novità a fine articolo.

MT689X come il Qualcomm Snapdragon 865?

Secondo gli ultimi rumor, provenienti più che altro dal profilo Weibo di Digital Chat Station, MediaTek sarebbe al lavoro su un nuovo chipset piuttosto potente. Questo dovrebbe chiamarsi MT689X e mostrare un processo produttivo a 6nm, proponendo la stessa architettura che probabilmente troveremo sul Samsung Exynos 1080. Come se non bastasse, poi, tale processore dovrebbe essere accompagnato da una GPU Mali-G77.

LEGGI ANCHE:

Snapdragon 875 e Xiaomi Mi 11 sempre più insieme, secondo i benchmark Geekbench

Non è ancora chiaro se tale chipset sia ufficialmente presente tra i progetti di MediaTek, ma si parla già delle prestazioni che potrebbe raggiungere. Motivo per cui, dunque, su AnTuTu potrebbe facilmente superare i 600.000 punti, andando ad impensierire anche dispositivi dotati di un SoC Qualcomm Snapdragon 865. Non resta, però, che attendere qualche informazione ufficiale in merito. Saremmo davvero curiosi di vedere un nuovo chipset di questo tipo, con una tale potenza, prodotto proprio da MediaTek.

MediaTek MT6893: è lui il nuovo chipset top? Spuntano i primi benchmark | Aggiornamento 14/11

Nei giorni scorsi MediaTek ha annunciato l'arrivo del suo nuovo chipset realizzato a 6 nm, una soluzione top con core Cortex A78 fino a 3.0 GHz. Purtroppo la compagnia asiatica non si è sbilanciata troppo nei dettagli e al momento anche il nome del SoC non è stato confermato. Nonostante ciò ecco tornare nuovamente alla carica il leaker DigitalChatStation, questa volta con le specifiche quasi complete ed un accorgimento per la sigla della nuova soluzione MediaTek, che dovrebbe essere MT6893. L'insider rivela la presenza un singolo core Cortex-A78 a 2.8 GHz, un triplo core Cortex-A78 a 2.6 GHz e quattro core Cortex-A55 a 2.0 GHz; il tutto è accompagnato da una GPU Mali G77 MC9.

Tenendo presente che durante il primo annuncio da parte di MediaTek si è parlato di un chipset fino a 3.0 GHz, l'insider ipotizza che potrebbero esserci due versioni dello stesso SoC oppure che il produttore potrebbe aver aumentato la frequenza.

Crediti: WeiboNel frattempo il modello MT6893 è stato avvistato anche su Geekbench: i primi benchmark rivelano un punteggio di 4108 in single-core e 11.204 in multi-core. Inoltre abbiamo 8 GB di RAM e Android 11 a bordo. Per il momento di Antutu nemmeno l'ombra.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu