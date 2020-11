LineageOS 18 Unofficial arriva a bordo di OnePlus 8T e 8 Pro

Dopo il debutto a inizio anno su una manciata di dispositivi, LineageOS 17.1 ha raggiunto un numero crescente di modelli, arrivando anche a bordo di tanti dispositivi della compagnia cinese. Se amate smanettare e proprio non volete lasciare in pace il vostro nuovo OnePlus 8T o OnePlus 8 Pro, allora vi segnaliamo una release Unofficial di LineageOS 18 dedicata ai due top di gamma.

OnePlus 8T e OnePlus 8 Pro ricevono la LineageOS 18 in versione Unofficial

Uno sviluppatore di XDA si è rimboccato le maniche ed ha realizzato una versione sperimentale della LineageOS 18 (quindi si tratta di una release Unofficial) dedicata a OnePlus 8T e 8 Pro. Entrambi gli smartphone sono dotati di Android 11 tramite la OxygenOS 11, quindi non vi è l'esigenza di portare il proprio flagship all'ultimo major update dell'OS del robottino verde. Tuttavia per entrambi i dispositivi l'azienda cinese ha pubblicato a stretto giro il codice sorgente del kernel (qui e qui), dettaglio che ha avvantaggiato non poco i lavori lato modding.

Ovviamente era impensabile che non cominciassero a fioccare soluzioni ad hoc per OnePlus 8T e 8 Pro e questa versione Unofficial di LineageOS 18 è la prova lampante di una community iperattiva quando si parla del brand cinese. In basso trovate i link ai rispettivi thread su XDA per tutti i dettagli del caso.

LineageOS 18.0 non ufficiale: OP8T | OP8 Pro

Comunque ci teniamo a evidenziare come sempre che queste procedure sono dedicate esclusivamente ad utenti consapevoli ed esperti. Inoltre, nel caso specifico di questa release, la procedura di installazione è leggermente complicata e al momento non è disponibile una soluzione di ripristino personalizzata per i due smartphone. Trattandosi di una versione Unofficial – tra l'altro di una ROM non ancora stabile – sconsigliamo caldamente l'installazione.

Gli smartphone OnePlus che hanno ricevuto la LineageOS 17.1

Gli ultimi modelli del brand che hanno ricevuto il supporto alla LineageOS 17.1 sono gli ex top di gamma OnePlus 5 e 5T, che si sono aggiunti ad una schiera abbastanza nutrita. Di seguito trovate tutti i modelli del brand cinese supportati.

