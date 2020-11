LG Stylo 7: compaiono i primi render del nuovo device con il pennino

Non sono passati molti mesi dall'arrivo sul mercato di Stylo 6, un device di fascia media che LG ha deciso di lanciare prevalentemente negli Stati Uniti. Malgrado questo, pare che l'azienda sia già al lavoro sul suo successore. Sono comparsi in rete, infatti, i primi render del nuovo LG Stylo 7, che mostrano un design davvero accattivante. Questo smartphone, dunque, potrebbe davvero convincere.

LG Stylo 7 potrebbe avere un display da 6,8″

Ancora non siamo a conoscenza di tutte le specifiche tecniche di tale prodotto, dato che sul web sono comparsi solo alcuni render realizzati su CAD. Da queste immagini, però, possiamo dare un'occhiata più da vicino al design del dispositivo, che sembra essere piuttosto particolare. Sulla parte posteriore, infatti, LG Stylo 7 potrebbe enfatizzare molto il modulo fotografico e l'alloggiamento del pennino, sfruttando proprio la scocca.

Dando un'occhiata al prodotto, notiamo la presenza di un display frontale costituito, probabilmente, da un foro centrale per la selfie camera. Speriamo, però, che le cornici siano meno marcate rispetto a quelle mostrate da tali render, soprattutto per quanto riguarda il mento inferiore. Questo pannello, comunque, potrebbe misurare ben 6,8″ portando lo smartphone su dimensioni considerevoli, pari a 170,6 x 77 x 8,6 mm. Sul frame laterale sinistro, poi, dovrebbero essere presenti il tasto di accensione/spegnimento, il bilanciere del volume e lo slot SIM, mentre sulla destra dovrebbe risiedere il sensore per le impronte digitali.

Al momento non sappiamo altro su questo smartphone, ma non mancheremo di aggiornare l'articolo non appena arriveranno ulteriori news.

