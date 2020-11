Dopo anni di tentativi e di prodotti di un certo spessore, LG pare aver trovato una quadratura con le sue line up di smartphone, relegando definitivamente la serie K alla fascia entry-level e la serie Q al mid-range, con il Velvet ed il Wing a fare da “top gamma” (in attesa che arrivi un prodotto con chipset flagship). Proprio la fascia media Q si arricchirà di tre nuovi modelli, a partire dalla Sud Corea, cioè LG Q43, Q63S e Q83.

Aggiornamento 16/11: compaiono i primi render di Q63 e Q83. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

LG Q43, Q63S, Q83: tutto quello che sappiamo su specifiche, prezzo e uscita

A riportare l'esistenza dei nuovi LG Q43, Q63S e Q83 è l'ente di proprietà intellettuale della Corea Del Sud, che ha certificato i tre smartphone. Per quanto riguarda la fascia di prezzo che andranno a coprire, è molto probabile che il produttore sudcoreano piazzerà Q43 e Q63S in un range più basso del già annunciato Q63, mentre Q83 potrebbe far compagnia al Q92 5G, dalle ottime specifiche tecniche, presentato qualche tempo fa e non è escluso che possa essere anch'esso dotato di supporto alla nuova tecnologia.

Certo è, che sebbene i modelli stiano diventando tanti, non c'è più grossa confusione in merito alla quadratura dei modelli di smartphone LG, che stanno diventando sempre più adatti ad ogni tasca e soprattutto per ogni tipo di mercato, da quello europeo a quello asiatico.

Aggiornamento 16/11

LG si sta preparando per lanciare sul mercato tantissimi nuovi prodotti, tra cui anche Q63 e Q83. Non vedremo nulla di tutto ciò prima del 2021, ma sono già iniziati a comparire i primi render di tali smartphone, che ne mostrano per la prima volta il design. Ancora non è chiaro di quale telefono si tratti nello specifico, ma pare che questi siano dotati di un notch a goccia e di un display dotato di tacca inferiore piuttosto pronunciata.

Secondo la fonte, questi nuovi LG potrebbero essere caratterizzati da dimensioni piuttosto standard, misurando 164,4 x 76,3 x 7,8 mm, con un display da 6,5″. Sulla parte posteriore, poi, troverebbe spazio un modulo fotografico triangolare, composto da almeno tre obiettivi ed il singolo flash LED. Non mancherebbero, poi, il jack audio da 3,5mm ed il sensore per le impronte digitali, quest'ultimo posizionato sul frame destro. Non resta, quindi, che attendere ulteriori news a riguardo per saperne di più.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu