Se vi nominassimo “Lemon“, cosa può ricordarvi? Per chi si è avvicinato agli smartphone Made in China da non molto tempo, davvero poco o nulla. Ma i più attenti e lettori di lunga data potranno ricordare senza dubbio Lenovo Lemon, il marchio creato dal colosso di Hong Kong qualche anno fa per creare una linea giovanile che potesse competere con Redmi di Xiaomi (all'epoca era un prodotto della gamma, non un brand a parte). In queste ore, pare che possa tornare come brand a sé stante, proprio per contrastare il primo partner del colosso cinese.

Lenovo: gli smartphone Lemon punteranno alla fascia low cost

Come abbiamo detto, Lemon era un marchio a cui Lenovo dedicava i prodotti entry-level della sua gamma, da cui sono venuti fuori smartphone molto interessanti come il Lemon K3 Note, X3 e Lemon Music 3, ormai più di 4 anni fa. Ed è proprio questo l'obiettivo del suo rilancio, quanto meno in Cina: creare un nuovo, valido, concorrente del settore.

Senza troppi fronzoli, Lenovo porterà Lemon sul mercato proprio per contrastare l'ampia gamma di smartphone che Redmi e Xiaomi hanno posto proprio nella fascia low cost, ma anche Huawei con Honor (o meglio, una volta). Questa mossa arriva dopo una divisione di fasce di mercato dove Motorola punterà al medio-top di gamma, il Legion Phone alla fascia alta/gaming e proprio Le Meng (nome cinese di Lemon) punterà alla fascia medio bassa.

Non si sa ancora quale sarà il primo smartphone Lenovo Lemon di nuova generazione, ma questo non fa che accendere la curiosità degli appassionati di vecchia data profondi conoscitori del mondo tecnologico della Cina, dato che potrebbero esserci novità già domani, 11 novembre 2020, giorno del Singles Day 11.11.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu