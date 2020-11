Lenovo Legion Phone Pro: per DxOMark l’audio non è all’altezza

Da pochissimo è arrivato sul mercato il nuovo Lenovo Legion Phone Pro, un dispositivo da gaming dotato di specifiche davvero importanti. A bordo, infatti, trova spazio un SoC Qualcomm Snapdragon 865+ e ben 8GB di RAM, quanto basta per far girare bene qualsiasi tipo di gioco presente nel Play Store. Ovviamente, dunque, anche il comparto audio dovrebbe essere all'altezza della situazione su uno smartphone del genere, ma secondo DxOMark il brand avrebbe potuto fare di più.

Legion Phone Pro raggiunge 59 punti su DxOMark Audio

Dando un'occhiata ai risultati di Lenovo Legion Phone Pro, vediamo come in totale tale dispositivo abbia raggiunto 59 punti, restando al di sotto di altri prodotti concorrenti. Nella classifica, infatti, troviamo anche ASUS ROG Phone 3 (leggi qui la recensione completa) con ben 75 punti e Nubia Red Magic 3S con 64 punti. Numeri che, quindi, fanno capire come Lenovo non abbia raggiunto gli standard necessari per competere con tali prodotti.

Questi 59 punti totalizzati su DxOMark sono la media di due valori, ovvero la riproduzione, valutata 64, e la registrazione, che ha preso 44 punti. In definitiva, quindi, secondo questo portale sono buone le prestazioni dinamiche ma il bilanciamento non è proprio il massimo, a causa della mancanza di chiarezza nei suoni. Viene rilevato, poi, come gli alti siano attutiti, la gamma media totalmente incoerente ed i bassi distorti. Non quello che ci si aspetterebbe, quindi, da uno smartphone da gaming.

