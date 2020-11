Uno dei brand ultimamente molto attivi nel mercato smartphone è sicuramente Lenovo, che dopo aver rilanciato la gamma Lemon, rinnova la line up della serie K con il nuovo K12 Pro, che sarà un altro rebrand da Motorola.

Lenovo K12 Pro sarà il gemello di Moto G9 Power

Stando a quanto raccolto dal TENAA e altre fonti, il Lenovo K12 Pro è uno smartphone medio-base di gamma che ha tutte le specifiche affini se non uguali al low end di Motorola, il Moto G9 Power, come già successo con K12 Note. Infatti, il display sarà lo stesso da 6.8″ HD+ IPS (1640 x 720 pixel) con punch-hole in cui è alloggiata la selfie camera da 16 MP.

Inoltre, così come il Moto G9 Power, il nuovo Lenovo conferma la tripla fotocamera posteriore che, se verranno rispettate le stesse caratteristiche, ha sensori da 64 + 2 + 2 MP. Per il chipset dovrebbe rimanere lo Snapdragon 662, così come la batteria dovrebbe essere lo stesso modulo da 6000 mAh.

Attualmente siamo ancora in fase di certificazione, ma non ci dovrebbero essere grosse sorprese in merito alle specifiche del prossimo Lenovo K12 Pro.

