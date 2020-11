KOSPET Prime 2: lo smartwatch con fotocamera rotante è in sconto per il Singles Day | Coupon

Se state cercando uno smartwatch completo, con supporto SIM, GPS, fotocamera ed un display ampio, il tutto con Android per la massima libertà, allora non perdere l'offerta per il Singles Day 11.11 dedicata a KOSPET Prime 2, in sconto con Coupon su AliExpress!

KOSPET Prime 2 è lo smartwatch con fotocamera rotante

Equipaggiato con un display IPS da 2.1″ con risoluzione 480 x 480 pixel, KOSPET Prime 2 si presenta come una soluzione ideale per chi cerca il massimo delle funzioni da un indossabile. Il dispositivo arriva infatti con Android 10 ed è mosso dal chipset octa-core MediaTek Helio P22, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Insomma, è come avere un vero e proprio smartphone al polso, con tanto di supporto ai servizi di Google Play e la possibilità di installare applicazioni.

La batteria è una capiente unità da 1.600 mAh ed è presente uno slot nano SIM per restare sempre collegato tramite connettività 4G. Non mancano poi il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 ed il GPS integrato. KOSPET Prime 2 è dotato di una fotocamera rotante (di 90°), posizionate lungo la parte superiore della corona: si tratta di un modulo Sony IMX214 da 13 MP.

Sfruttando il codice sconto 10PRIME2 si potrà beneficiare di uno sconto di 10$, al quale andranno sommati i vari coupon indicati nell'immagine in alto. In questo modo il prezzo di KOSPET Prime 2 scenderà a 179.99$, circa 155€ al cambio. Qui trovate la pagina dedicata al prodotto: vi ricordiamo che l'iniziativa promozionale durerà per i giorni 11 e 12 novembre.

Prima di lasciarvi, segnaliamo il nostro articolo riepilogativo sulle curiosità e le promo del Singles Day (lo trovate qui) e vi ricordiamo che per la giornata dell'11 novembre è prevista una maratona live con offerte, coupon, ospiti e sorprese!

