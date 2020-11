iQOO V2054A comparso sul TENAA: di che modello si tratta?

Come abbiamo visto nel corso delle passate settimane vivo è arrivata in Italia, portando con sé alcuni interessantissimi prodotti (vedi la recensione completa di vivo X51 5G). Durante la nostra lunga live, in concomitanza con il Singles Day, abbiamo avuto ospite proprio vivo Italia, a cui abbiamo chiesto se in futuro ci sarebbe stato spazio anche per iQOO. Questo brand, infatti, ha affascinato parecchi utenti, anche qui in Europa. Siamo curiosi di capire, quindi, quale modello possa celarsi dietro al nuovo iQOO V2054A comparso sul TENAA.

iQOO V2054A avrà, forse, un display da 6,58″

Quasi come un fulmine a ciel sereno arriva dal TENAA qualche informazione riguardante un nuovo misterioso smartphone targato iQOO. Non sappiamo se si tratti di un top di gamma o meno, perché al momento le informazioni sono piuttosto frammentate. iQOO V2054A dovrebbe supportare, dunque, la rete 5G, misurando 164,15 x 75,35 x 8,4 mm ed ospitando un display da 6,58″. Difficile dire, però, se quest'ultimo sia un pannello OLED o meno.

Dal TENAA dovrebbero presto arrivare immagini e nuove specifiche del prodotto in questione. Al momento, dunque, sappiamo solo più che a bordo potrebbe trovare spazio una batteria da circa 5.000 mAh. Altra certezza assoluta, poi, è la presenza della FunTouch OS, il sistema basato su Android che appartiene a tutto il mondo dei device prodotti da vivo.

