Negli scorsi mesi abbiamo assistito ad un passo avanti di tutto rispetto per la compagnia di Lei Jun, con il lancio di GPU Driver Update, applicazione che consente di aggiornare il software a bordo del componente e beneficiare di diversi vantaggi. Le cose poi sono migliorate ulteriormente con il debutto della feature a bordo di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro ed ora anche iQOO 5 si aggiunge alla lista, permettendo di effettuare l'aggiornamento dei driver della GPU con un semplice click.

Xiaomi Mi 10 e iQOO 5 sono i primi smartphone ad implementare l'aggiornamento dei driver della GPU

In queste ore la serie iQOO 5 è diventata ufficialmente la seconda famiglia a supportare l'aggiornamento dei driver della GPU tramite il tool dedicato di Qualcomm, seguendo la scia della gamma Xiaomi Mi 10 (ovviamente solo in Cina per ora). Il nuovo aggiornamento rilasciato da vivo consente di scaricare l'applicazione per aggiornare la GPU direttamente dallo store. Al momento si tratta di una novità compatibile solo con il SoC Snapdragon 865 e restano fuori i precedenti 855/855+. Diamo per scontato che la novità farà parte anche del pacchetto del prossimo chipset di punta, in arrivo a dicembre.

Come specificato in varie occasioni, aggiornare i driver della GPU permette di beneficiare di miglioramenti ed ottimizzazioni e si tratta di una feature impagabile per gli appassionati di gaming mobile e soprattutto per i giochi più recenti. Ora resta solo da vedere quali altri brand seguiranno Xiaomi e iQOO, ma è probabile che il futuro sia particolarmente roseo da questo punto di vista.

