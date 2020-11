iPhone 12 promosso da DxOMark, ma niente top 10

Con il lancio dei nuovi melafonini, il team valutativo di DxOMark non ha tardato a testare iPhone 12 Pro e Pro Max. I risultati sono stati positivi, con entrambi i modelli che sono finiti nella top 5 della classifica fotografica. Ma c'era una certa curiosità anche attorno al più appetibile (in virtù del prezzo) iPhone 12, la cui fotocamera – ricordiamo – è condivisa anche con iPhone 12 Mini. DxOMark non si è lasciato attendere, pubblicando la propria recensione con un punteggio molto buono ma non da camera phone.

DxOMark valuta positivamente iPhone 12, ma senza esagerare

Prima di tutto, ecco come si compone il comparto hardware della fotocamera di iPhone 12:

Primario 26 mm da 12 MP f/1.6, pixel da 1.4 µm, PDAF e OIS

Grandangolo 13 mm da 12 MP f/2.4, 1/3,6″

Video 4K a 24/30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, Dolby Vision HDR, Gyro-EIS

Complessivamente iPhone 12 è riuscito a conquistare 122 punti su DxOMark, un punteggio decisamente buono ma che per un pelo non gli permette di entrare in top 10. Come spesso accade in questi casi, iPhone 12 è in grado di fare molto bene negli aspetti primari. Non è un problema gestire parametri quali esposizione, gestione dei colori, messa a fuoco e livello dei dettagli, anche se la gamma dinamica potrebbe essere più ampia. Tuttavia, si nota una quantità di rumore digitale superiore ad un livello ideale e la modalità Ritratto risulta deludente. Senza contare l'assenza di un teleobiettivo, con uno zoom digitale non all'altezza dei competitor dotati di zoom ottico.

In termini di video, iPhone 12 si comporta benissimo, come da tradizione Apple, piazzandosi in terza posizione assieme ad iPhone 12 Pro e dietro a Huawei Mate 40 Pro ed iPhone 12 Pro Max. Avendo lo stesso chip e lo stesso sensore primario, iPhone 12 ha le stesse qualità del Pro: esposizione accurata, ampia gamma dinamica (grazie anche a Dolby Vision HDR), colori piacevoli, stabilizzazione efficace ed autofocus molto affidabile. Anche in questo caso è il rumore uno dei talloni d'Achille, con i dettagli fini che tendono a svanire al calare delle luci.

Ecco, quindi, la top 10 invariata di DxOMark delle migliori fotocamere su smartphone:

136 – Huawei Mate 40 Pro 133 – Xiaomi Mi 10 Ultra 132 – Huawei P40 Pro 130 – Apple iPhone 12 Pro Max 128 – Apple iPhone 12 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro 127 – vivo X50 Pro+ 126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 125 – Honor 30 Pro+ 124 – Apple iPhone 11 Pro Max 123 – Huawei Mate 30 Pro 5G

