Il riciclo di dispositivi elettronici è da sempre un problema che i produttori vogliono riuscire a risolvere quanto prima. Una soluzione potrebbe averla data uno dei maggiori colossi del settore, Huawei, che nel quartier generale ha realizzato Pegasus, una statua fatta tutta di smartphone!

Huawei: per la statua Pegasus sono stati utilizzati 3000 smartphone

A rivelare quella che potremmo definire arte più che moderna, contemporanea è un imprenditore cinese, che con il permesso di Huawei ha potuto far ammirare l'opera tanto particolare. Infatti, è realizzata in maniera molto particolare ma soprattutto ecologica. Questo perché per la statua Pegasus (sì, proprio il cavallo alato della mitologia greca) sono stati utilizzati ben 3000 smartphone di vecchia generazione Huawei.

La statua di Pegasus realizzata di Huawei è attualmente in bella mostra in Cina, nel quartier generale del colosso cinese ed è davvero bella da vedere, oltre che appunto ad avere un principio di riciclo molto importante. Sicuramente, potrebbe aprire la strada a tanti utilizzi simili da parte degli stessi produttori ma anche da parte di tanti utenti che vogliono realizzare opere con la tecnologia ma in modo alternativo e migliorare l'impatto ambientale.

Questo fa venire in mente anche un altro utilizzo, molto meno artistico, di smartphone da riciclare. Infatti, in India, una sfilza di iPhone 7 fu utilizzato per realizzare un muro di cinta attorno ad un'abitazione, quasi a mo' di mattonelle. E se un giorno si riciclassero gli smartphone per realizzare edifici?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu