Dopo aver ottenuto una quasi insperata concessione dal governo americano per poter fornire chipset a Huawei, seppur solo 4G, Qualcomm potrebbe tornare sugli smartphone del colosso cinese con l'ultimo base gamma Snapdragon 460, che dovrebbe animare un presunto Enjoy 20e, secondo un noto leaker.

Huawei Enjoy 20e: tutto sulle specifiche, prezzo e uscita del base gamma con Snapdragon

Designe e specifiche

A lanciare questa piccola bomba è il leaker Asen Digital Jun, che spiega come a seguito del ritorno di Qualcomm alla possibilità di fornitura di chipset a Huawei, sarà lanciato uno smartphone 4G, il presunto Enjoy 20e. Se guardiamo alle specifiche trapelate, Huawei Enjoy 20e sarà dotato del sopracitato Snapdragon 460, un display HD+, una back cover in policarbonato.

Oltre a questo, Enjoy 20e avrà un comparto memoria da 4/6 GB di RAM e soprattutto 128 GB di storage. Quanto alla batteria, sarà un modulo da 5000 mAh con ricarica a 10 W, non particolarmente veloce ma l'autonomia dovrebbe essere molto ampia.

Huawei Enjoy 20e – Presunto prezzo e uscita

Il leaker si è inoltre sbilanciato sul prezzo dei vari tagli di memoria di Enjoy 20e, partendo dai 1199 yuan, circa 154 €, per il taglio 4/128 GB mentre per il taglio 6/128 GB è previsto un prezzo di circa 180 €, cambio di 1399 yuan. Fosse così, il ritorno sarebbe davvero interessante per Huawei con Snapdragon, che nel 2021 potrebbe sfruttare chipset 4G molto apprezzati dall'utenza per sviluppare nuovi smartphone. Quanto ad un eventuale approdo occidentale, potrebbe arrivare con potenziale rebrand.

