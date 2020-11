Ormai da tempo tira una brutta aria in casa Huawei, ma questo non significa che l'azienda non tirerà fuori nuovi prodotti, anche in ambito tablet. Tolte Apple e Samsung, è una delle poche società che ancora continua a venderne, specialmente se si considera le scarse vendite in ambito Android. E non sarà un tablet qualsiasi, bensì un dispositivo estremamente potente, grazie all'implementazione del Kirin 9000.

Aggiornamento 07/11: spuntano nuovi dettagli sul prossimo tablet top di Huawei. Trovate tutte le novità a fine articolo.

Huawei MatePad Pro avrà un seguito e sarà basato sul Kirin 9000

A parlarne è il leaker DigitalChatStation, secondo cui Huawei starebbe lavorando ad un nuovo “vero flagship tablet“. La potenza espressa sarebbe permessa dalla presenza del Kirin 9000, quello che dovrebbe essere l'ultimo SoC high-end realizzato con TSMC. Lo stesso SoC sarà il baluardo della serie Huawei Mate 40, anche se le forniture scarseggiano e le vendite ne risentiranno. Non ci meraviglierebbe scoprire che questo nuovo Huawei MatePad possa non essere commercializzato in Europa. Essendo sprovvisto dei servizi Google, gli utenti potrebbero non vedere di buon occhio l'acquisto di un tablet top di gamma con alternative come le succitate Samsung ed Apple.

Essendo un prodotto di alto profilo, probabilmente Huawei MatePad Pro 2 (nome provvisorio) sarà presentato dopo Mate 40, verso la fine del 2020. Nel frattempo, qui trovate la nostra recensione del MatePad Pro, una bestia di potenza ed eleganza.

Il nuovo Huawei MatePad Pro punta in alto: spuntano nuovi dettagli su specifiche e periodo di uscita | Aggiornamento 07/11

Un noto leaker cinese ha offerto qualche dettaglio in più sul presunto Huawei MatePad Pro 2 (ricordiamo che il nome è un work in progress), sottolineando ancora una volta che ci troveremo di fronte ad una soluzione top mossa dal Kirin 9000. A questo giro però viene migliorato anche il display: si tratterà infatti di un pannello da ben 12.9″ e stavolta dovrebbe essere un'unità OLED (con tanto di cornici ultra sottili). Le novità non finiscono qui: si vocifera anche di un refresh rate elevato, presumibilmente da 120 Hz.

Al momento manca qualsiasi conferma ufficiale, ma pare che oltre alla versione con Kirin 9000 arriverà anche una variante mossa dal chipset Dimensity 1000 (o 1000+). La cosa non lascia stupiti più di tanto: basti pensare al rapporto sempre più stretto tra la casa cinese ed il chipmaker, che di recente ha portato nuovi frutti con Huawei Nova 8 SE, addirittura disponibile in due versioni.

Per concludere abbiamo anche una possibile finestra di lancio. Secondo il leaker in questione, il nuovo Huawei MatePad debutterà verso il termine del calendario lunare, ossia tra la fine del 2020 e gli inizi di febbraio 2021.

