Huawei: ecco lo spazzolino elettrico Lebooo Smart Sonic, il primo prodotto dell’ecosistema HiLink

Huawei sta cercando sempre più di creare un ecosistema coeso e ricco di prodotti diversi, non solo dedicati al mondo degli smartphone. Motivo per cui negli ultimi hanno sta provando a portare sul mercato sempre più prodotti relativi alla domotica, alla salute e all'igiene personale. Proprio in merito a quest'ultima categoria, quindi, arriva in Italia il nuovo spazzolino elettrico di Huawei, chiamato Lebooo Smart Sonic, il primo dispositivo dell'ecosistema HiLink.

Leboo Smart Sonic possiede 36 modalità di pulizia

Dando un'occhiata al prodotto dal punto di vista estetico, non troviamo nulla di troppo diverso da quanto già visto su altri dispositivi concorrenti. Questo Lebooo Smart Sonic è uno spazzolino elettrico, però, che può tranquillamente essere collegato a Huawei AI Life, l'applicazione per smartphone tramite la quale monitorare la propria igiene orale in tempo reale, assistendo l'utente e migliorando la pulizia dei denti. All'interno di tale prodotto, infatti, trova spazio un sensore di pressione intelligente.

Oltre alla presenza della ricarica wireless, questo Lebooo Smart Sonic offre ben 36 modalità di pulizia, risultano adatto a qualsiasi tipo di utente. Anche Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia, ha voluto dire la propria su tale prodotto, elogiandone le performance e ponendo al centro del proprio interesse la creazione di tanti altri dispositivi simili da integrare nell'ecosistema HiLink.

Leboo Smart Sonic è disponibile anche in Italia al prezzo di 69,90 euro, nelle colorazioni White e Black. Qui trovate la pagine dedicata al prodotto, presso il Huawei Store. Dal 26 novembre 2020, invece, in occasione del Black Friday, Lebooo Smart Sonic sarà disponibile al prezzo di 49 euro, con due testine aggiuntive incluse.

