Huawei e Honor: quali modelli NON avranno la EMUI 10.1

Annunciata a settembre, la EMUI 11 sta lentamente iniziando a farsi strada, ma che ne sarà della EMUI 10.1? Molti smartphone Huawei e Honor sono ancora fermi alla precedente EMUI 10 ed i suoi possessori potrebbero chiedersi se e quando arriverà la release intermedia. Per il rilascio in pianta stabile della undicesima versione ci vorrà ancora tempo, perciò in precedenza vi abbiamo parlato delle novità della 10.1 e quali smartphone la riceveranno. In questo articolo, invece, vi vogliamo dire quali modelli non avranno questo prossimo aggiornamento.

Ecco quali modelli Huawei ed Honor non riceveranno l'aggiornamento alla EMUI 10.1

Innanzitutto, facciamo un excursus di quelle che sono le novità introdotte con la EMUI 10.1, principalmente votata a mettere in comunicazione dispositivi Huawei e Honor. Le nuove features comprendono controllo Multi-Dispositivo, modalità Multi-Schermo, galleria fotografica Cross Device, Screen Sharing per le TV, Huawei Share, nuovi temi, redesign della UI, migliorie per Always-On Display e videochiamate 1080p con MeeTime. Detto questo, vediamo quali sono i modelli Huawei ed Honor che non verranno portati alla release EMUI 10.1. Ci teniamo a precisare che non si tratta di una lista confermata al 100%, ma comunque basata su informazioni ufficiali e indiscrezioni.

Huawei

P30 Lite / P20 / P20 Pro

Mate 20 Lite / Mate 10 / Mate 10 Pro

P Smart 2019 / P Smart+ 2019

Nova 4 / Nova 4e / Nova Lite 3

Y9 Prime 2019

Honor

9X / 9X Pro / 8X

20 Lite / 20i / 10 / 10 Lite

View 10

