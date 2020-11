Un sistema operativo per portare gli utenti nel prossimo futuro: l'obiettivo di Huawei è chiaro e senza troppi fronzoli è venuto fuori. HarmonyOS (HongmengOS in Cina), per le sue qualità di interconnessione IoT, sarà la chiave per la distribuzione della tecnologia Huawei.

Huawei: HarmonyOS incipit unico e ragionato per l'interconnessione dell'ampio ecosistema IoT del brand

Durante la conferenza cinese per la presentazione del Mate 40, Huawei ha spiegato come il sistema operativo che presto arriverà anche su smartphone sarà l'apripista per poter distribuire la tecnologia del brand. Secondo il motto “Il modo migliore per predire il futuro è creare il futuro“, concentrando tutto sulla filosofia “1 + 8 + N” che offre un'esperienza totalmente integrata tra tutti i dispositivi.

Tutto questo per creare un follow-up più veloce possibile tra prodotti che gireranno con un sistema che necessita di un adattamento più rapido della concorrenza, in quanto deve debuttare da subito in modo competitivo. Ma grazie all'IoT avanzato di HarmonyOS, Huawei si rende conto che ha le chiare possibilità di riuscirci, abbattendo le barriere tra apparecchiature e applicazioni dedicate.

Pensando ad esempio alle applicazioni di localizzazioni come le Mappe, oppure ai vari servizi per organizzare viaggi, biglietti per ogni cosa, non solo si creerà una interconnessione tra smartphone e indossabili, ma anche con prodotti smart home e tutti quelli che Huawei doterà di sistema operativo proprietario. Chiaramente, un'idea così aperta e determinata necessita comunque di un grosso lavoro di sponsorizzazione, soprattutto all'estero.

