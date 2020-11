Mentre in Italia ha cominciato a fare capolino Zepp E Square (disponibile all'acquisto su Zepp.shop), l'azienda partner di Xiaomi divenuta celebre per la serie Amazfit sembra essere pronta al rilascio di un nuovo modello della famiglia Zepp. Huami Zepp Z – questo il nome del dispositivo – è stato certificato di recente e sembra essere vicino al debutto.

Aggiornamento 12/11: dopo la data di presentazione arriva anche un teaser ufficiale dedicato all'indossabile, che ce ne svela il design. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Huami Zepp Z ha ricevuto la certificazione FCC

L'indiscrezione ci arriva da Mukul Sharma, uno dei leaker più attivi ed affidabili sulla piazza. Nel suo ultimo post vediamo la certificazione dedicata ad un nuovo indossabile di Huami, dispositivo passato tra le mani dell'ente FCC. Per il momento sappiamo solo il nome del dispositivo, Huami Zepp Z e non sono ancora presenti dettagli su design e specifiche.

Comunque, conoscendo l'ente, sappiamo bene che spesso la documentazione è accompagnata da immagini e maggiori informazioni. Probabile che ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni, anche se restiamo in attesa anche di una conferma ufficiale da parte di Huami.

Zepp Z ha una data di presentazione: il primo teaser svela il design | Aggiornamento 12/11

Dopo le indiscrezioni di cui sopra, la compagnia cinese celebre per i suoi smartwatch Amazfit ha confermato ufficialmente il suo prossimo modello in arrivo. Huami Zepp Z potrebbe essere il primo di una nuova serie ed il debutto è fissato per il prossimo 17 novembre 2020: manca quindi pochissimo prima del lancio, che avverrà a livello globale!

Per il momento non sono presenti dettagli sul dispositivo. Il teaser poster lascia intravedere un design abbastanza classico, con un corpo circolare e (almeno) due pulsanti fisici. La scocca sembra essere in metallo. A sciogliere qualsiasi dubbio pensa il nuovo teaser video pubblicato sia su Weibo che sul profilo Twitter di Zepp.

Viene rinnovato l'appuntamento per il 17 novembre (dedicato agli utenti Global, in Cina è atteso per il 18 novembre), ma stavolta si riesce ad intravedere con più precisione il corpo dello smartwatch. Il dispositivo arriva con un ampia corona circolare e tre pulsanti fisici posizionati lungo il bordo destro, con un look molto diverso rispetto a quello di Zepp E Circle. Purtroppo l'azienda non ha svelato altro e le specifiche restano ancora celate.

Come di consueto restiamo in attesa di ulteriori novità (sia ufficiali che sotto forma di indiscrezioni) e non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Nel frattempo, se volete saperne di più sul rapporto tra Amazfit e Zepp, qui trovate tutti i chiarimenti da parte della compagnia cinese, che fa il punto della situazione sui due brand. Ad agosto l'app ufficiale ha perfino cambiato nome in Zepp, fatto che ha generato non poca confusione negli utenti.

