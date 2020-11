HTC pronta a tornare sul mercato, con le HTC TWS Earbuds

Qualche anno fa tra gli smartphone più trend tra quelli presenti sul mercato c'erano sicuramente anche i dispositivi di HTC. Come non ricordare, dunque, la linea Desire o più semplicemente tutti i device appartenenti alla famiglia One. Ultimamente, però, le cose sono cambiate ed il brand è stato costretto a fare marcia indietro sugli smartphone, defilandosi. Motivo per cui non stupisce più di tanto questo cambio di rotta, con il lancio delle nuove TWS Earbuds che dovrebbe arrivare a breve.

TWS Earbuds, con Bluetooth 5.0 e 400 mAh

HTC TWS Earbuds sono spuntate nelle scorse ore sulla certificazione NCC, rivelando quindi il proprio design. Anzi, quello che è stato mostrato al momento è solo l'involucro che le contiene, dunque la custodia ufficiale, che pare essere piuttosto piccola. Non abbiamo, quindi, molte informazioni in merito al dispositivo, che dovrebbe sicuramente integrare una batteria da 400 mAh e supportare la connettività Bluetooth 5.0.

LEGGI ANCHE:

Realme Buds Air Pro ufficiali: nuove cuffie TWS per l’Italia

C'è stato comunque spazio anche per le cuffie, dato che nella versione nera è stato mostrato qualcosa in più sul loro conto. Osservandone il design, quindi, notiamo una certa somiglianza con le Mi Airdots. Siamo quasi sicuri del fatto che queste abbiano, quindi, un design in-ear. Oltre alla presenza di un ingresso USB Type-C sulla custodia, per la ricarica, non abbiamo altre importanti informazioni in merito. Ci sarà, dunque, una funzione ANC? Speriamo di scoprirlo presto.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu