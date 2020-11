Uno dei brand più attenti allo stile è senza dubbio Honor. Il brand partner di Huawei ha lanciato qualche settimana fa lo smartwatch con quadrante rettangolare Honor Watch ES, che abbiamo anche recensito, lanciando inoltre un contest dedicato per le watch face, mostrando poi le migliori al pubblico.

Honor Watch ES: ecco le migliori watch face del contest Talents

Come solita fare per alcuni contest creativi (simili a quelli di Huawei per la fotografia), Honor ha indetto il concorso Talents, riunendo i migliori artisti del mondo al fine di regalare al Watch ES le migliori watch face possibili. Ce ne sono davvero di ogni tipo e tante saranno presto disponibili per i quadranti degli utenti possessori dello smartwatch.

Tra i più belli, va segnalato sicuramente quelli più colorati come la Color Collision, ma anche quella con un contorno di mongolfiere, molto fiabesco, ma che ricorda molto i famosi wallpaper di Galaxy S4. La gamma di colori utilizzata si riflette perfettamente con la qualità dello schermo da 1.64″ AMOLED, ideale per renderli più vivi.

Non sappiamo se arriveranno anche per Honor Band 6, ma è chiaro che anche l'innovativa smartband del brand cinese dirà la sua in quanto a watch face, soprattutto potendo sfruttare l'ampio display. Voi cosa ne pensate, vi piacciono le watch face del contest di Honor, facetelo sapere nei commenti!

