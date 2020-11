Tutte offerte per il Black Friday sullo store ufficiale di Honor Italia

Le offerte del Black Friday arrivano anche sullo store ufficiale di Honor Italia, con un'iniziativa che vi fa risparmiare fino al 30 novembre, vari prodotti in sconto e una serie di dispositivi che saranno disponibili in promo solo a partire dalle ore 20. Insomma la carne al fuoco è tanta, quindi bando alle ciance e andiamo a scoprire cos'ha in serbo Honor per questo 27 novembre di fuoco.

Black Friday: tutte le offerte dello store ufficiale di Honor Italia | dal 27 al 30 novembre

Per prima cosa vi segnaliamo la pagina principale dello store di Honor Italia dedicata al Black Friday (la trovate qui), dove troverete tutti i prodotti in sconto e le iniziative dedicate al venerdì nero. Fino al lunedì 30 novembre sarà possibile usufruire di uno sconto al checkout valido per tutti i prodotti: spendendo più di 100€ otterrete uno sconto di 10€ sull'ordine totale; con una spesa di 500€ lo sconto sarà invece di 30€, mentre con un ordine totale di 600€ si potrà beneficiare di 50€ di sconto. Questi vanno applicati al momento del checkout e valgono anche per i prodotti già in promozione.

Per quanto riguarda invece i dispositivi del brand cinese in sconto fino al 30 novembre vi segnaliamo:

Honor Watch GS Pro in offerta a 179.9€ con la bilancia smart Scale 2 in omaggio;

con la bilancia smart Scale 2 in omaggio; Magic Watch 2 (46 mm) in offerta a 199.9€

Honor Router 3 con Wi-Fi 6 a 49.9€

Magic EarBuds in offerta a 79.9€

Honor Watch ES in offerta a 79.9€

Ovviamente, ordinando uno o più prodotti si potrà sfruttare lo sconto al checkout come indicato sopra.

Le offerte continuano dalle ore 20 alle 24

Ovviamente le offerte di Honor per il Black Friday non finiscono qui: stasera, sempre sullo store ufficiale HiHonor, saranno attive le seguenti promozioni dalle ore 20 fino alle 24 (e ovviamente anche in questo caso sarà possibile risparmiare al checkout):

Honor 9X Lite (GMS) a 179.9€

Watch Magic Silver con set di cinturini in omaggio a 79.9€

Honor Watch ES con bilancia smart Scale 2 in omaggio a 99.9€

Nel caso dell'ultima offerta, il bundle dedicato a Watch ES, ve ne avevamo parlato qui, a proposito delle nostre riflessioni in merito agli smartwatch con virtual coach e alla possibilità di allenarsi in casa grazie ad essi.

Prima di lasciarvi vi segnaliamo ancora una volta la nostra guida all'acquisto dedicata al Black Friday, con tutti i dettagli su questo periodo di sconti e gli store che partecipano all'iniziativa. Per concludere, se siete fan di Honor e Huawei non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato con news ed offerte dedicate ai due brand!

