Ormai è passato un bel po' di tempo dall'uscita dell'ultima smartband targata Honor. Dopo il lancio della Band 5 (qui trovate la nostra recensione) abbiamo avuto il debutto della versione 5i, ma da allora questa parte dei wearable del brand è rimasta scoperta. Ma le cose potrebbero cambiare prossimamente e la prova arriva dall'applicazione Huawei Health, dove viene mostrato un dispositivo dal nome in codice Aragorn: che si tratti proprio della futura Honor Band 6?

Aggiornamento 03/11: dopo la data di presentazione, ecco nuove immagini ufficiose di Honor Band 6. Trovate i dettagli a fine articolo.

Honor Band 6, forse su Huawei Health: il nome in codice potrebbe essere Aragorn

Se avete avuto il piacere di provare Honor Watch ES o Huawei Watch Fit (date un'occhiata al nostro confronto) potrebbe apparire chiaramente il motivo per cui le smartband sono state messe da parte: i dispositivi “slim” appaiono come il naturale proseguimento di questa categoria. Nonostante ciò la fascia di prezzo risulta comunque più elevata, senza contare la praticità e la schiera di appassionati legati alle smartband. Insomma, anche con il lancio di questi smartwatch una Honor Band 6 potrebbe essere dietro l'angolo e forse è Huawei Health a darci qualche dettaglio in più.

All'interno dell'applicazione dedicata al fitness e agli indossabili del binomio Huawei/Honor è spuntato un dispositivo dal nome in codice Aragorn. Sia il posizionamento che l'immagine sample fanno riferimento ad una smartband di Honor ed è impossibile non pensare ad una presunta Band 6. Per il momento da parte della compagnia cinese tutto tace e non ci sono indiscrezioni in merito. Inoltre, scavando nel web non siamo riusciti a trovare maggiori dettagli su questo dispositivo Honor dal nome in codice Aragorn. Restiamo in attesa di saperne di più e non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Al via le indiscrezioni sulla nuova smartband

Dopo aver scovato il presunto nome in codice di Honor Band 6 ecco che – con un tempismo perfetto – cominciano a fare capolino le prime, timide indiscrezioni in merito alla futura smartband della casa cinese. Un noto leaker ha svelato un dettaglio importante su Weibo, affermando che il nuovo indossabile di Honor sarà il primo dispositivo della categoria band ad avere dalla sua un display tutto schermo.

In genere l'insider in questione è decisamente affidabile quando si parla di Huawei e Honor, ergo potrebbe rivelarsi un'indiscrezione fondata. Comunque non viene fatta menzione di specifiche oppure sul resto del design e la definizione di full screen viene lasciata alla nostra interpretazione. Probabile che il dispositivo sia equipaggiato con un pannello con cornici ottimizzate, magari che circonda il pulsante superiore presente nella generazione attuale. Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi e per saperne di più dovremo necessariamente attendere ulteriori indiscrezioni (e magari qualche render!).

Honor Band 6: ufficiale la data di presentazione | Aggiornamento 19/10

Honor Band 6 ha una data di presentazione: l'uscita è fissata per il 3 novembre, data confermata dalla stessa compagnia cinese tramite il social Weibo. Il primo poster mostra anche il design del dispositivo, mostrando una smartband tutto schermo, in linea con le indiscrezioni trapelate alcuni giorni fa. Evidentemente Honor Watch ES (qui trovate la nostra recensione) era solo un assaggio: lo smartwatch infatti sembra una fitness band “avanzata” e questa prima immagine di Honor Band 6 non fa che confermare quest'ipotesi.

Anche se al momento non abbiamo certezze, il display sembra più grande rispetto agli 0.95″ del modello attuale. Ovviamente aspettiamoci le classiche funzionalità legate alla salute e allo sport, così come il monitoraggio SpO2. Comunque, di certo non mancheranno indiscrezioni e conferme nel corso dei prossimi giorni!

Aggiornamento 03/11

Queste sono le prime immagini stampa ufficiose che vedono protagonista la prossima Honor Band 6. Secondo quanto indicato dai rumors, dovrebbe avere un display da 1,47″ con curvatura 2,5D. In queste immagini vediamo la presenza di un tasto fisico sul frame destro, mentre su quello sinistro il logo Honor inciso nel metallo. Disponibile in tre colorazioni (Nero, Argento e Rosa), si vocifera di una smartband con cardiofrequenzimetro con funzione di fibrillazione atriale, 100 watch faces pre-installate, NFC e batteria con ricarica magnetica ed autonomia di circa 14 giorni.

