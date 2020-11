Passato un Black Friday 2020 tra i più lunghi di sempre, prima del periodo di Natale abbiamo ancora un'altra occasione per fare ottimi affari tecnologici. Infatti, parte oggi il Cyber Monday 2020, con gli store che lanciano ulteriori offerte e Coupon dedicati all'evento, così come ha fatto anche Geekbuying, di cui vi segnaliamo anche i prodotti Xiaomi e KUGOO più interessanti.

Geekbuying Cyber Monday 2020: tutte le offerte, i Coupon e i migliori prodotti in sconto

Prodotti Xiaomi in sconto: robot, aspirapolvere e tapis roulant

Andando a spulciare i migliori prodotti Xiaomi che Geekbuying ha messo in sconto con Coupon nelle offerte per il Cyber Monday 2020, troviamo subito i robot aspirapolvere Viomi S9 e V2 Pro, ma anche l'aspirapolvere JIMMY JV65 Plus ed il tapis roulant smart WalkingPad C1, che sono di solito tra i più apprezzati delle loro categorie. Di seguito vi lasciamo i box codice da utilizzare.

KUGOO S1 in offerta

Dopo la scorpacciata Xiaomi passiamo ora ad un altro prodotto di punta in offerta con Coupon su Geekbuying, il monopattino elettrico KUGOO S1, che va in sconto ad un ottimo prezzo sotto i 230 €. Trovate il codice nel box qui sotto.

Coupon generico – Geekbuying Cyber Monday 2020

Chiudiamo la rassegna per il Cyber Monday 2020 con il Coupon generico creato da Geekbuying per ottenere circa 8 $ di sconto su una spesa di almeno 100 $. Tutto questo, grazie al codice 20CYBERMO da inserire al momento dell'acquisto. La validità delle offerte e del Coupon è da oggi, 30 novembre 2020 fino al 7 dicembre 2020. Vi lasciamo il link alla pagina dedicata.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu