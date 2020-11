Archiviata un'interessante Festa dei Single agli inizi di novembre, è tempo di concentrarsi all'evento topico per gli acquisti online. Tutti gli store infatti si stanno attrezzando per il Black Friday 2020 e non manca all'appello Geekbuying che con offerte, iniziative e Coupon pensati proprio per l'evento in programma il prossimo 27 novembre 2020: per questo, vi lasciamo i dettagli e la guida all'acquisto sullo store cinese.

Geekbuying: tutte le iniziative e le offerte pensate per il Black Friday 2020

Prima di partire con la guida al Black Friday 2020 di Geekbuying, va segnalato che l'iniziativa si dividerà in tre fasi, ognuno con determinate offerte dedicate. Da oggi fino al 30 novembre 2020 sarà possibile ottenere una serie di Coupon in varie modalità e sconti dedicati a varie categorie di prodotti.

Sconti dedicati e guida all'acquisto Black Friday 2020 – Geekbuying

Infatti, si parte con l'Early Access fino al 23 novembre 2020 dove è possibile ottenere 3 $ di sconto ed una lotteria per ottenere molti altri Coupon in anteprima. Proseguendo, Geekbuying per il Black Friday 2020 ha impostato fino dal 23 al 26 novembre 2020 ben 4 categorie di prodotti in offerta e spedizione dai magazzini europei. Le categorie sono Sport ed Esterni, Smart Home e Giardinaggio, Elettronica di Consumo e Telefoni e Accessori. Vi lasciamo la pagina dedicata alla Guida all'acquisto per l'evento.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DEDICATA ALLA GUIDA ALL'ACQUISTO GEEKBUYING

Infine, nel clou dell'evento del Venerdì Nero, lo store mette a disposizione ben 72 ore di offerte pazze, con sconti fino all'80%. Di seguito vi lasciamo la pagina principale per l'evento, a cui potete attingere alle varie categorie sopra elencate.

CLICCA QUI PER LA PAGINA DEDICATA ALL'EVENTO

Coupon generici

Oltre a tutte le iniziative e le offerte dedicate al Black Friday 2020, Geekbuying ha lanciato una serie di Coupon generici: infatti, è possibile ottenere 2 $ di sconto su una spesa di almeno 20 $ con il codice BFGKB2001, 5 $ su una spesa di 50 con codice BFGKB2002, 10 $ su una spesa di almeno 100 utilizzando il Coupon BFGKB2003 e 15 $ per 200 $ con il codice BFGKB2004. Quest'iniziativa sarà valida dal 23 al 30 novembre 2020.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu

CLICCA QUI PER LA PAGINA DEDICATA ALL'EVENTO