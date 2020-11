Edwaybuy Black Friday 2020

Ovunque impazza in questa giornata il Venerdì Nero degli sconti, con tutti gli store pronti all'evento clou per gli acquisti. Anche Edwaybuy non è voluto mancare all'appuntamento Black Friday 2020 lanciando tante offerte in sconto con Coupon su prodotti Xiaomi ad un prezzo davvero imperdibile.

Edwaybuy: tutte le offerte di smartphone e aspirapolvere Xiaomi con i Coupon Black Friday 2020

L'iniziativa per il Black Friday 2020 di Edwaybuy è davvero molto ricca e riguarda principalmente prodotti Xiaomi molto apprezzati e ricercati, come gli smartphone o gli aspirapolvere, di cui vi riportiamo i migliori Coupon per poterli acquistare a prezzo stracciato.

Smartphone Xiaomi

Partiamo con le offerte con Coupon per gli smartphone Xiaomi che Edwaybuy ha lanciato per il Black Friday. Troviamo l'ottimo Xiaomi Mi Note 10 Lite (64 GB), medio gamma con fotocamera top, ma anche l'entry-level Redmi 9C (64 GB) sotto i 100 €, passando poi per uno dei top gamma del 2020, Mi 10T 8/128 GB ad un prezzo molto invitante.

Aspirapolvere Xiaomi

Dopo gli smartphone, passiamo ora alle offerte per gli aspirapolvere dell'ecosistema Xiaomi, con tanti prodotti del partner Dreame, tra ciclonico e robot vacuum cleaner come le V10 Plus e Pro, la V11 ed il robot F9 a prezzo molto conveniente.

Per tutte le altre offerte che lo store Edwaybuy ha riservato per il Black Friday 2020, vi rimandiamo al link alla pagina dedicata che trovate qui sotto.

