Come eliminare le foto WhatsApp condivise

Ultimamente sono emerse un bel po' di funzioni in arrivo per l'app di messaggistica, come i messaggi effimeri e il supporto al Face Unlock, ma purtroppo si tratta di un nulla di fatto dato che – nel momento in cui scriviamo – ancora non sono state rilasciate. Nonostante questo piccolo intoppo, stavolta arriva una novità per tutti: si tratta del tool Gestisci spazio, già avvistato in versione beta ed ora finalmente trasferito anche nella release stabile. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire come funziona e come eliminare le foto condivise su WhatsApp in modo rapido.

WhatsApp: ecco come fare per eliminare le foto condivise, grazie a questo tool ufficiale

We’ve made it easy to review, bulk delete items and free up space. This new storage management tool can be found in Settings > Storage and Data > Manage Storage. pic.twitter.com/eIMFZ1Oyzr — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) November 3, 2020

Come anticipato in apertura, Gestisci spazio ha debuttato in versione beta qualche tempo fa, precisamente nella versione 2.20.201.9 rilasciata a settembre. Il succo è semplicissimo: la nuova funzione di WhatsApp permette di effettuare una pulizia rapida delle immagini e dei file multimediali condivisi con i propri contatti, in modo da non dover intervenire nelle singole chat oppure nella galleria del proprio smartphone. Si tratta di un tool rapido ed intuitivo, che permette quindi di agire in modo efficiente, direttamente tramite l'applicazione.

Come funziona Gestisci spazio su WhatsApp

Quindi come funziona Gestisci spazio e come fare per eliminare le foto condivise su WhatsApp? Niente di più semplice: dopo aver installato l'ultima versione dell'applicazione (in basso trovate anche il link al download direttamente dal Play Store di Google o da App Store) apritela e cliccate sui tre puntini in alto a destra. Recatevi in Impostazioni, poi Spazio e dati: qui troverete la nuova opzione Gestisci spazio.

Selezionate il tool e potrete visualizzare in un lampo tutti i file multimediali condivisi con i propri contatti. Da qui procedere con la cancellazione è semplicissimo. Inoltre è presente anche l'opzione Controlla ed elimina questi elementi, che consente di visualizzare al volo i file che sono stati inoltrati spesso oppure quelli superiori ai 5 MB.

WhatsApp Android | Play Store | Download

WhatsApp iSO | App Store | Download

