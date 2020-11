Come attivare il DC Dimming su OnePlus 8T

Con l'arrivo della funzione DC Dimming sui primi modelli è avvenuto il rilascio a cascata: tutti i principali produttori si sono adeguati introducendo questa novità e OnePlus non fatto eccezione, portando la feature sui nuovi modelli e quelli meno recenti. Nonostante ciò alcuni utenti hanno notato una grande assenza proprio sull'ultimo top di gamma del brand cinese. Se anche voi non potete proprio farne a meno, allora ecco come fare per attivare il DC Dimming a bordo del vostro OnePlus 8T.

OnePlus 8T: ecco come fare per attivare il DC Dimming

La funzione non è presente nelle impostazioni di sistema

La mancanza del DC Dimming tra le opzioni di OnePlus 8T è alquanto strana dato che i precedenti modelli ne sono provvisti. Inoltre ormai una buona fetta dei dispositivi attualmente sul mercato monta pannello OLED e tantissimi produttori hanno introdotto questa funzione. Gli unici smartphone attuali di OP con display LCD sono i recentissimi modelli Nord N10 ed N100, di conseguenza appare quanto mai anomala la sua assenza sull'attuale dispositivo di punta.

In genere per abilitare il DC Dimming su uno smartphone del brand basta recarsi nelle Impostazioni, Utilità e in OnePlus Lab. Ciò non avviene nel caso del flagship 8T, come si evince anche dallo screenshot che trovate in alto. Dal forum ufficiale arriva anche il commento di uno dei moderatori: non è dato di sapere se la funzionalità sarà aggiunta in uno degli aggiornamento successivi della OxygenOS, ma comunque esiste una possibilità ed è consigliabile attendere ulteriori novità.

Abilitare il DC Dimming tramite ADB

Quindi, per impostazione predefinita di fabbrica, il top di gamma non offre questa funzionalità al momento. Tuttavia stiamo parlando pur sempre di Android, quindi esiste una possibilità. Quindi, come fare per attivare il DC Dimming su OnePlus 8T? La risposta arriva da uno degli utenti più smanettoni del forum; infatti è possibile abilitare la feature tramite ADB (SDK Platform-Tools è scaricabile qui) eseguendo il seguente comando:

am start-activity -a oneplus.intent.action.ONEPLUS_LAB_FEATURE_DETAILS -e oneplus_lab_feature_key oneplus_dc_dimming_value

Per chi ha i permessi di root è possibile utilizzare Termux (o qualsiasi altro terminale per Android) ed utilizzare il comando

su am start-activity -a oneplus.intent.action.ONEPLUS_LAB_FEATURE_DETAILS -e oneplus_lab_feature_key oneplus_dc_dimming_value

N.B. – Ovviamente, come di consueto, vi ricordiamo che qualsiasi operazione riguardante il modding è dedicata solo ed esclusivamente ad utenti esperti e consapevoli. Noi di GizChina.it non siamo responsabili di eventuali danni al dispositivo.

Inoltre qualora non abbiate esperienza, vi suggeriamo caldamente di attere un aggiornamento da parte di OnePlus. Infatti sembra che il DC Dimming sia presente nella HydrogenOS di OnePlus 8T (ossia la versione China dell'UI del brand), quindi l'arrivo su OxygenOS potrebbe non essere poi così lontano.

Che cos'è il DC Dimming e perché è importante

Una delle domande che potrebbero sorgere in molti utenti riguarda che cosa sia effettivamente il DC Dimming, ma soprattutto ci si potrebbe interrogare sulla sua importanza. Se siete curiosi di saperne di più, qui trovate un approfondimento dedicato, che spiega in modo chiaro cos'è e come funziona questa funzionalità dedicata ai pannelli OLED. Per comprendere a pieno il tutto, in questo articolo trovate una breve clip che mostra gli effetti del DC Dimming sul display.

