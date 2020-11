Dei tanti prodotti che arrivano dalla Cina, ce ne sono di molto utili magari non smart ma essenziali per molte attività. Come la torcia portatile tascabile di Xiaomi YouPin BEEBEST, che va in offerta lampo su Cafago ad un prezzo davvero piccolo.

Xiaomi YouPin BEEBEST: la torca portatile tascabile illumina fino a 130 metri ed è in offerta lampo su Cafago

La torcia tascabile BEEBEST da Xiaomi YouPin è effettivamente molto compatta, avendo dimensioni di appena 11.17 x 3.31 cm ed un peso di 126 grammi, con struttura in alluminio. Essa però è piuttosto potente per essere così piccola, dato che illumina fino a 130 metri con bagliore fino a 250 lumen.

Inoltre, la torcia portatile BEEBEST ha tre modalità di illuminazione e viene alimentata da 3 batterie alcaline AAA. Questo permette di utilizzarla per molte ore senza alcun problema, utile per le escursioni più lunghe in notturna. Senza dubbio è un accessorio che i campeggisti potrebbero trovare comoda da utilizzare.

La torcia tascabile Xiaomi YouPin BEEBEST arriva quindi in offerta lampo su Cafago al prezzo di 10.19 €, molto convincente considerando le sue caratteristiche.

