Le temperature stanno iniziando ad abbassarsi e presto ci sarà bisogno di riscaldarsi, magari in modo intelligente. Quindi, la stufa elettrica smart Xiaomi Smartmi Electric Heater 1S potrebbe essere la soluzione giusta, soprattutto in offerta con codice sconto su Banggood, con tanto di spedizione gratis dall'Europa.

Xiaomi Smartmi Electric Heater 1S è la stufa elettrica smart e salva spazio in offerta con Coupon

La stufa elettrica Xiaomi Smartmi Electric Heater 1S ha un aspetto minimale ed è fatta per stare in ogni ambiente casalingo, con la sua struttura in alluminio in bianco minimale. Anche le sue funzioni però sono di qualità, come ad esempio la potenza massima da 2200 W, che è possibile controllare grazie allo switch digitale posto su lato corto. Essa è molto compatta, con misure da 68 x 20 x 44 cm per un peso di 6.5 kg.

Guardando alle funzioni smart, è possibile regolare le varie funzioni della stufa Xiaomi Smartmi anche dall'app Mijia, grazie al modulo Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n. Non manca poi la certificazione di resistenza IPX4.

La stufa elettrica smart Xiaomi Smartmi Electric Heater 1S va quindi in offerta sconto con codice sconto su Banggood al prezzo minimo storico, ottimo considerando anche la spedizione da Europa. N.B. Se non doveste visualizzare il codice incluso nel box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

