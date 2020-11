Dopo il lancio in patria a giugno, finalmente Xiaomi Mi Power Bank 3 da 30.000 mAh debutta anche per noi occidentali grazie allo store Banggood, ovviamente con un gustoso codice sconto dedicato. Se siete in cerca di una nuova power bank e lo stile minimal di Xiaomi fa al caso vostro, allora eccovi serviti con una nuova chicca della compagnia cinese.

Codice sconto Xiaomi Mi Power Bank 3, con spedizione dal'Europa: per un'autonomia infinita!

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, Xiaomi Mi Power Bank 3 in versione da 30.000 mAh è una delle ultime aggiunte alla serie. Questa particolare tipologia di prodotto sono tra i più apprezzati del brand cinese (con cifre da capogiro) e ormai è disponibile in tutte le salse, o quasi. Il modello approdato su Banggood rappresenta una variante del modello base: stesso design minimal ma con forme più squadrate ed un grande capienza, con il supporto alla ricarica da 18W in uscita. Per ricaricare il dispositivo è possibile sfruttare la ricarica rapida da 24W.

La Xiaomi Mi Power Bank 3 da 30.000 mAh è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con tanto di spedizione dai magazzini europei. In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box ed il Coupon, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu