Quando pensiamo a come attrezzarci per l'inverno, pensiamo ad un buon elettrodomestico per il riscaldamento, magari intelligente. Ma ci sono anche altri accessori, come il giubbotto riscaldante Xiaomi 90 FUN, che va in offerta con codice Coupon ad un prezzo minimo storico su Banggood con anche la spedizione da Europa.

Xiaomi 90 FUN è il giubbotto riscaldante, impermeabile in offerta al minimo storico con Coupon su Banggood

Come abbiamo potuto già vedere con la recensione, il giubbotto Xiaomi 90 FUN è sicuramente un capo d'abbigliamento comodo e molto funzionale, specie per la sua funzione riscaldante. Essa è attivata tramite collegamento power bank, che agisce da alimentatore (venduto separatamente) grazie al cavo USB presente proprio nel giubbotto.

Dotato di cerniere YKK, due tasche a zip ed un tessuto di qualità con piuma d'oca al 90%, il giubbotto Xiaomi 90 FUN si distingue per l'ottima fattura. Inoltre, è anche impermeabile, cosa non da poco per le più frequenti giornate piovose del periodo. Tornando alla funzione riscaldante, essa può essere gestita tramite il LED che indica il livello di batteria del power bank, che alimenta le serpentine riscaldanti poste al collo e alla zona lombare.

Il giubbotto riscaldante Xiaomi 90 FUN va quindi al minimo storico grazie al codice Coupon dell'offerta su Banggood al prezzo di 96.70 €, che lo rendono ancora una volta un perfetto regalo di Natale, considerando anche la veloce spedizione da Europa.

