Parlando di promozioni ci siamo spesso concentrati sui notebook, dispositivi particolarmente adatti alla situazione attuale grazie alla loro portabilità (spesso si tratta di soluzione leggere e sottili). Tuttavia ci sono anche altre esigenze e nel caso in cui abbiate bisogno di una webcam PC per la DaD e lo smart working, anche in questo caso lo store Banggood ha la risposta, in offerta a meno di 20€.

Serve una webcam PC per smart working e DaD? Ecco l'offerta che fa al caso vostro

La webcam PC-C01 è una soluzione piccola e discreta, dotata di un sensore da 10 MP e in grado di offrire video in risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Inoltre, grazie al pratico aggancio, potrà essere sia utilizzata clippandola ad un display che poggiandola su un ripiano. Si tratta di un dispositivo Plug and Play che non richiede installazioni complicate né driver particolari. Ovviamente è dotata di microfono e può essere ruotata a 360° e posizionata in base alle esigenze.

Insomma, se avete bisogno di una webcam per lo smart working e la DaD, la piccola PC-C01 potrebbe fare al caso vostro: il prodotto è in offerta lampo su Banggood e in basso trovate il link all'acquisto. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

