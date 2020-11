Guardando alla combo perfetta per gli acquisti Black Friday più il Natale, è l'occasione giusta per ottenere prodotti interessanti in occasione. Così come il robot aspirapolvere lavapavimenti Xiaomi Viomi V3 che va al minimo storico in offerta lampo su Cafago ad un prezzo top, con tanto di spedizione da Europa.

Viomi V3: il robot aspirapolvere lavapavimenti del partner di Xiaomi va in offerta lampo al minimo storico su Cafago

Il design del Viomi V3 è sicuramente tra i più eleganti tra i robot aspirapolvere lavapavimenti, anche tra gli stessi dell'ecosistema Xiaomi, ma anche le sue funzioni sono davvero interessanti. Partendo dalla potenza di aspirazione da 2600 Pa, una batteria da 4900 mAh, una velocità da 0.3 m/s ed è anche molto silenzioso anche in modalità massima, arrivando a massimo 78 dB.

Ma oltre alle caratteristiche tecniche, anche il suo software e sistema è davvero ottimo: ad esempio, il sistema di navigazione laser LDS, coniugato ai 12 sensori di prossimità permette di ottenere una pulizia senza problematiche relativi ad urti. Anche perché l'algoritmo AI agisce perfettamente sul percorso che il robot Viomi effettua. Ottima anche la gestione da smartphone con l'applicazione Mi Home.

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Viomi V3 di Xiaomi va quindi al minimo storico su Cafago al prezzo di 369.99 €, grazie all'offerta lampo che diventa ancora più interessante grazie alla spedizione da Europa gratis.

