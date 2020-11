Abbiamo ormai fatto l'abitudine nel vedere nelle nostre case prodotti smart per la pulizia. Uno dei più apprezzati è sicuramente il robot aspirapolvere, spesso con funzione di lavapavimenti, come il Xiaomi Viomi SE che va in offerta sconto con codice Coupon su Geekbuying ad un prezzo top e spedizione da Europa gratis.

Viomi SE è il robot aspirapolvere di Xiaomi low cost ma molto potente in sconto Coupon su Geekbuying

Il design del robot lavapavimenti aspirapolvere Xiaomi Viomi SE, aldilà della sua “rotondità” è molto elegante e non con il solito colore scuro, ma un bel bianco e champagne nella parte superiore. Anche le caratteristiche sono però potenti per la fascia di prezzo: partendo dalla potenza di aspirazione da 2200 Pa con 1500 giri al minuto, una batteria da 3200 mAh che copre fino a 200 m² con una carica, con una tanica d'acqua da 200 ml.

Non manca un lotto di 12 sensori, di cui uno LDS anti-collisione, un giroscopio a 6 assi ed un algoritmo AI dinamico. Il Viomi SE inoltre ha quattro modalità di aspirazione dai 600 ai 2200 Pa, è silenzioso dati i suoi 72 dB e tramite app è possibile regolare la pulizia di tutte le stanze sullo smartphone.

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Xiaomi Viomi SE va quindi su Geekbuying in offerta sconto con codice Coupon ad un prezzo di 283.70 € e spedizione da Europa gratis, ottimo considerando il costo dei robot di pari livello.

