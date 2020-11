Non solo l'inverno si avvicina, il Black Friday impazza, ma anche il periodo natalizio è a distanza di poche settimane e quindi ci si deve attrezzare anche per le decorazioni. Quindi perché non scegliere un set di luci da 5 metri di Natale, magari smart regolabili tramite smartphone come quelle in offerta lampo su Cafago ad un ottimo prezzo.

Il Set Luci di Natale smart si collegano tramite USB e si regolano da smartphone e sono in offerta lampo su Cafago

Come sono composte quindi queste decorazioni luminose natalizie? Il Set Luci smart di Natale da 5 metri in offerta su Cafago si presenta esattamente come una classica striscia di luci utilizzate per quello scopo o come ornamento casalingo. Può essere impostato per una combinazione RGB di 16 milioni di colori e ben 8 pre-settaggi di illuminazione. Infatti, è possibile creare un'atmosfera subacquea, crepuscolare, primaverile, floreale, aurora, ecc.

Inoltre, è possibile sincronizzarle con la musica ed impostare un timer, con tanto di regolazione dell'illuminazione e creare dei motivi luminosi personalizzati. Questo grazie all'app disponibile sia per Android sia per iOS. Tutto si muove tramite Bluetooth 4.0, mentre la striscia di luci di Natale in offerta viene alimentata tramite USB.

Il Set di Luci di Natale smart da 5 metri arriva quindi in offerta lampo su Cafago all'ottimo prezzo di 10.36 €, con tempi di consegna utili per il periodo dedicato. Nel caso voleste poi una lunghezza minore o maggiore, anche altri tagli sono in offerta lampo.

