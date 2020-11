Se sognate un robot aspirapolvere in grado di svuotare il proprio contenitore in tutta autonomia (riducendo al minimo lo sforzo da parte vostra), ebbene il nuovo Viomi Alpha 1C è il dispositivo che fa al caso vostro e grazie a questo codice sconto di Banggood diventa ancora più interessante.

Codice sconto Viomi Alpha 1C: risparmia sul nuovo robot aspirapolvere

Grazie al sistema Auto-Dumping 2.0, il robot aspirapolvere Viomi Alpha 1C avrà bisogno della minima manutenzione: il dispositivo, infatti, si svuoterà da solo al termine di ogni sessioni di pulizie, tramite l'apposito contenitore. Quest'ultimo funge anche da base di ricarica e grazie al suo design minimale non risulta troppo ingombrante (anche grazie al design sobrio e all'elegante colorazione nera). Dotato di una potenza di 950W e 2.500 PA, il robottino è in grado di rimuovere lo sporco senza alcun problema.

Inoltre la pulizia sarà ancora più precisa grazie alla sensoristica avanzata ed il nuovo sistema di gestione delle mappe, ancora più completo. Tramite l'app si potrà beneficiare di tutta una serie di funzioni.

Il nuovo robot aspirapolvere Viomi Alpha 1C con sistema Auto-Dumping 2.0 è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood (e spedizione entro il 9 dicembre). In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

