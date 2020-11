Quando si parla di notebook ultra leggeri, abbiamo sempre in mente un prodotto, cioè MacBook Air di Apple o comunque pochi altri affini. Ma, come spesso accade, l'ecosistema Xiaomi ha un'alternativa dall'enorme rapporto qualità/prezzo, così come è l'ultrabook RedmiBook Air 13.3, con specifiche top ed un prezzo molto interessante in offerta sconto con Coupon su Banggood.

Redmibook Air 13.3: ultrabook con Core i7 in offerta con Coupon su Banggood

Proprio citando il notebook peso leggero di Apple, anche l'ultrabook Redmibook Air 13.3 del gruppo Xiaomi in offerta ha un design che lo ricorda moltissimo ma che comunque ha un'anima tutta sua, che si distingue. Fatto interamente di metallo ultra-sottile, il notebook si distingue appunto per il peso di appena 1.05 kg ed uno spessore di soli 12.99 mm. Ma non è solo leggerezza.

Infatti, il Redmibook Air è un notebook della gamma Xiaomi con un comparto hardware molto potente, a partire dal display da 13.3″ con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel) con gamma di colore 100% sRGB ed un aspect ratio 16:10 IPS. Proseguendo con la CPU, abbiamo un chipset Intel Core i7-10510Y, pensato proprio per questo tipo di macchine, con frequenza di clock a 1.2 GHz fino a 4.5 GHz. Per la GPU è presente una scheda integrata Intel UHD Graphics 617 fino a 1050 MHz.

Passando alla memoria, il Redmibook Air 13.3 ha una RAM da 16 GB LPDDR3 a 2133 MHz ed una SSD PCIe da 512 GB (espandibile). Presenti inoltre Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, due porte USB Type-C, jack audio, sblocco con Mi Band ed una batteria con durata garantita fino a 11 ore e mezzo.

L'ultrabook Redmibook Air 13.3 va quindi in offerta con Coupon sconto su Banggood all'ottimo prezzo di 917.80 €, decisamente più basso dei competitor con specifiche meno prestanti, grazie al codice che trovate nel box in basso.

