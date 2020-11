Redmi è sempre più presente sul mercato sia nel settore degli smartphone ma anche per quanto concerne i notebook di cui vi abbiamo parlato più volte di recente. Durante quest'anno il sub-brand di Xiaomi ha presentato molteplici prodotti interessanti tra cui i RedmiBook 16 con AMD Ryzen 4500U, disponibili in offerta con codice sconto ad un prezzo super.

RedmiBook 16 torna in offerta grazie al codice sconto dedicato

Visto che un ripasso non fa mai male, vi ricordiamo che RedmiBook 16 è dotato di un ampio pannello da 16.1″ nel corpo di un terminale da 15″, con cornici sottili di soli 3.26 mm di spessore. Il dispositivo è equipaggiato con il processore Ryzen 4500U, accompagnato da 8/16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna SSD ed alimentato da una batteria da 46 Wh, che promette fino a 12 ore di autonomia.

RedmiBook 16 – nella versione da 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD – è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood: in basso trovate il link all'acquisto ed il coupon da utilizzare. Se non visualizzate il box o il codice provare a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu