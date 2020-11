Così come si è evoluta la casa in maniera intelligente, anche gli accessori dedicati a tante altre cose lo hanno fatto di pari passo. Ad esempio, potrebbe essere molto utile chiudere le proprie cose con un lucchetto smart a impronta digitale come il Padlock, che arriva in offerta lampo su Cafago ad un prezzo molto intrigante.

Padlock è il lucchetto smart che si sblocca con impronta digitale o con smartphone in offerta lampo su Cafago

Dal design compatto e dalla forma tonda, il lucchetto smart Padlock si abbina a qualsiasi ambiente, che sia casa o l'ufficio. Le sue qualità inoltre, lo rendono un prodotto davvero utile. Partendo dalla sua caratteristica principale, lo sblocco con sensore d'impronte. È possibile registrare fino a 10 impronte digitali, da utilizzare sul tasto al centro del lucchetto, in modo da poter dare accesso anche ad altre persone di fiducia.

Inoltre, è possibile sbloccare il lucchetto smart Padlock, oltre che con l'impronta digitale, anche tramite smartphone, grazie all'applicazione dedicata. Esso infatti si collega al dispositivo grazie al Bluetooth integrato. Tra l'altro, è impermeabile con certificazione IP65, oltre ad avere una batteria da 110 mAh che garantisce un'autonomia fino a 6 mesi in stand-by.

Il lucchetto smart Padlock va quindi in offerta lampo su Cafago ad un prezzo molto interessante di 17 €, davvero buono considerando ciò che offre.

