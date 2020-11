Sebbene sia un periodo difficile per compiere passeggiate, per un vero amante delle escursioni, anche notturne, deve avere gli accessori giusti per effettuarle. Quindi, un accessorio come la torcia multiuso NEXTOOL Flashlight da Xiaomi YouPin potrebbe essere l'ideale, visto il debutto in offerta lampo su Cafago ad un prezzo molto interessante.

Xiaomi YouPin NEXTOOL Flashlight: la torcia multiuso che diventa lampeggiante debutta su Cafago in offerta lampo

Presentata in luglio in Cina, la torcia multiuso NEXTOOL Flashlight, altro prodotto del contenitore per eccellenza Xiaomi YouPin, è pronta a dire la sua per il settore anche in Occidente. Infatti, guardando alle sue specifiche, abbiamo una luminosità di ben 1000 lumen, regolabile in tre modalità, ma non solo. Questo perché la torcia permette di utilizzare una parte di sé come lampeggiante a 200 lumen, ma anche di creare un segnale acustico dai 90 ai 110 dB, oltre a emanare luce rossa, ideale per la notte.

Essa è inoltre resistente alla pioggia e gli spruzzi d'acqua con certificazione IPX4, mentre la sua batteria è da 2600 mAh, che garantisce molte ore di utilizzo. Molto comodo poi il magnete posto sulla parte superiore, così da poterla attaccare ovunque serva. Molto ampio il raggio di luminosità, visto che a luminosità massima arriva fino a 240 metri.

La torcia multiuso Xiaomi YouPin NEXTOOL Flashlight arriva quindi in offerta lampo su Cafago all'ottimo prezzo di 18.69 €, per nulla lontano dal prezzo cinese. Un'occasione da non lasciarsi scappare.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu