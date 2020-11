Quando ascoltiamo musica, il modo migliore per coglierne la qualità è sicuramente avere delle buone cuffie a padiglione. Rispetto agli auricolari, quest'ultime sono più avvolgenti per l'audio ma è chiaro che c'è una differenza in base al marchio che si sceglie. Per questo, l'offerta lampo delle cuffie on-ear Marshall Major II su Cafago ad un prezzo inferiore di 35 € sono una delle soluzioni migliori attualmente.

Marshall Major II: cuffie on-ear per professionisti con impedenza a 64 Ω in offerta lampo su Cafago

Già dal design comprendiamo la cura dei dettagli Marshall mette nei suoi prodotti, con le cuffie Major II curatissime e con un forte richiamo alla professionalità. In effetti, esse sono pensate proprio per quel tipo di utenza, ma anche un utente standard può giovarne nell'ascolto musicale. Questo perché l'impedenza è a 64 Ω, più alta delle cuffie standard ma comunque apprezzabile anche da chi non le usa, ad esempio, per lavoro o ascolto professionale.

Molto buona anche la sensibilità del suono, con 99 dB SPL, una frequenza di responso a 10-20000Hz. Inoltre, i driver da 40 mm garantiscono una qualità audio sicuramente più alta delle pari prezzo sul mercato. Il cavo è alle estremità con jack audio è realizzato in modo molto simile a quello degli storici amplificatori Marshall.

Le cuffie on-ear Marshall Major II arrivano quindi in offerta lampo su Cafago all'ottimo prezzo di 34 €, che considerando il loro prezzo di vendita solito, sono decisamente un'ottima occasione.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu