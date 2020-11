Avere degli auricolari wireless Bluetooth oggi, oltre che utile, è un vero e proprio status symbol. Ma non sempre si ritiene prioritari avere un modello molto costoso, quindi bisogna trovare un'alternativa interessante ma a prezzo giusto o addirittura economica, come le cuffie in-ear TWS Lenovo LivePods LP1S, che vanno in offerta lampo su Cafago.

Lenovo LivePods LP1S: le cuffie TWS con driver da 10 mm e certificazione IPX4 in offerta lampo su Cafago

Lo stile degli auricolari Bluetooth del brand famoso per i PC è molto simile a quello di tante altre cuffie in-ear di varie fasce di prezzo, quindi molto attuali. Ma sono le specifiche delle Lenovo LivePods LP1S che le rendono delle cuffie di qualità. Anzitutto, il driver degli auricolari da 10 mm che per la fascia di prezzo è ottimo per il suono, la buona batteria da 40 mAh per auricolare e 300 mAh per il case.

Inoltre, le cuffie in-ear Lenovo in offerta sono dotate di certificazione IPX4 e di Bluetooth 5.0. Non mancano poi comodi controlli touch sia per le chiamate, sia per la musica ed una riduzione del rumore per le telefonate.

Le nuove cuffie TWS Lenovo LivePods LP1S vanno quindi in offerta lampo su Cafago all'ottimo prezzo di 12.74 €, decisamente buono per quello che offrono ed è difficile trovare di meglio a meno.

