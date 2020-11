Quando c'è da fare attività motoria, ma non si vuole rinunciare alla propria musica o comunque al contatto con il mondo, un buon auricolare è l'ideale. E magari esistono ottime alternative ad un prezzo molto conveniente come le cuffie wireless Bluetooth sport Lenovo HE05PRO che vanno in offerta lampo su GearBest.

Lenovo HE05PRO: le cuffie Bluetooth ultra-economiche con riduzione del rumore cVc per lo sport in offerta lampo su GearBest

Il design degli auricolari wireless di Lenovo trasudano un'anima sportiva da tutti i pori, con il comodo collare in silicone pensato per l'attività motoria. Ma non solo comodità per le cuffie Bluetooth Lenovo HE05PRO che posseggono il supporto alla riduzione del rumore cVc per il microfono in chiamata.

La batteria da 80 mAh è in grado di portare queste cuffie Lenovo a circa 8 ore di utilizzo consecutivo. L'autonomia inoltre è visualizzabile sullo smartphone in modo da monitorare quanta carica residua ci rimane. Infine, i materiali pensati proprio per il movimento, essendo anti-polvere, anti-sudore e ovviamente resistente agli spruzzi con certificazione IPX5.

La cuffie Bluetooth Sport Lenovo HE05PRO vanno quindi in offerta lampo su GearBest all'ottimo prezzo di 10.38 €, un costo davvero imperdibile per chi cerca un prodotto di buona qualità senza spendere una cifra molto esosa.

