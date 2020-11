Se avete perso l'offerta del Singles Day dedicata al nuovo smartwatch KOSPET Prime 2, niente paura perché il dispositivo è arrivato anche su GearBest e ovviamente non poteva che arrivare in offerta lampo!

KOSPET Prime 2 arriva su GearBest ed è già in offerta lampo

Il nuovo KOSPET Prime 2 è uno smartwatch completo, che mira ad offrire molteplici spunti. Dotato di un display IPS da 2.1″ con risoluzione 480 x 480 pixel, l'indossabile arriva con Android 10 a bordo ed un comparto tecnico degno di uno smartphone con il chipset MediaTek Helio P22. Lato memorie troviamo 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

La batteria è un'unità da 1.600 mAh, è presente uno slot SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 e GPS. Il pezzo forte è ovviamente la sua fotocamera rotante (di 90°) Sony IMX214 da 13 MP, posizionate lungo la parte superiore.

Lo smartwatch con Android 10 KOSPET Prime 2 è disponibile in offerta lampo su GearBest: in basso trovate il link all'acquisto. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

