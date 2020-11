Se siete in cerca di un incisore laser pratico ed affidabile, ma soprattutto puntate al risparmio, allora lo store GearBest potrebbe far al caso vostro con ben due soluzioni a marchio ORTUR in offerta lampo: Laser Master e Master 2 sono in sconto per un periodo limitato di tempo, con spedizione dall'Europa!

Gli incisori ORTUR Laser Master e Master 2 sono in offerta lampo, direttamente dai magazzini EU

Nel caso di ORTUR Laser Master 2, si tratta di un incisore laser con tre livelli di potenza (7/15/20W), con scheda madre a 32 bit STM32 MCU ed una velocità fino a 3000 mm/min. L'area di incisione è di 400 x 430 mm, sono presenti tre gradi di protezione ed è possibile utilizzare vari tipi di materiale (selezionando la potenza in base a quello utilizzato). Per quanto riguarda il modello Laser Master, anche a questo giro troviamo una scheda madre a 32 bit STM32 ed una potenza massima fino a 20W. Grazie al software dedicato è possibile importare immagini in vari formati. Per tutti i dettagli tecnici, vi invitiamo a dare un'occhiata alle pagine dedicate ai dispositivi.

Gli incisori laser ORTUR Laser Master e Master 2 sono disponibili in offerta lampo, quindi non è necessario inserire alcun codice sconto, sullo store GearBest, in entrambi i casi con spedizione dai magazzini europei. In basso trovate i link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

