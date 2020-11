Per chi fa tanto movimento ed ha bisogno di un monitoraggio costante, uno orologio smart è sempre l'ideale. Ma non tutti sono disposti ad utilizzare smartwatch costosi o più eleganti, quindi una soluzione come l'Haylou Solar potrebbe fare al caso vostro, soprattutto in offerta lampo su TomTop.

Haylou Solar è lo smartwatch low cost completo ed in offerta lampo su TomTop

Partendo dal design, l'Haylou Solar è uno smartwatch con un forte richiamo allo sport, con la sua cassa rotonda ed il cinturino in silicone. Il display è da 1.28″ con risoluzione 240 x 240 pixel a colori, ma è anche impermeabile con certificazione IP68. Quanto ai sensori, abbiamo quelli per il monitoraggio per le 12 modalità sportive supportate, ma anche per la frequenza cardiaca e per la qualità del sonno.

Inoltre, non manca l'aiuto alla respirazione, l'allarme di sedentarietà, oltre alle notifiche per chiamate, messaggi, controller per la musica, il meteo, il timer, il cronometro, il trova telefono e tante altre feature per lo smartwatch Haylou Solar. Infine, la batteria è un modulo da 340 mAh, garantendo un'autonomia di 15 giorni.

Lo smartwatch economico Haylou Solar va quindi in offerta lampo su TomTop al prezzo di 22.09 €, molto buono considerando le sue caratteristiche comunque piuttosto complete per la fascia in cui si piazza.

