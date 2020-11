Quando si fa sport, l'eccessivo carico di lavoro può portare grandi quantità di sudore che possono rovinare i nostri accessori indossabili. Quindi, un prodotto economico ma completo come lo smartwatch Haylou LS02, in offerta lampo su TomTop a meno di 20 €, potrebbe essere la soluzione ideale.

Haylou LS02: lo smartwatch economico con 12 modalità sportive va in offerta lampo su TomTop

Presentato ad agosto 2020, il design dello smartwatch Haylou LS02 è molto simile al suo predecessore LS01 ma ha caratteristiche decisamente superiori. Partendo dal display abbiamo un pannello da 1.4″ TFT LCD (320 x 320 pixel) avendo una cassa quadrata, ma anche una batteria da 260 mAh che garantisce circa 20 giorni di autonomia.

Passando alle modalità supportate, abbiamo 12 attività sportive da monitorare, ma anche il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, oltre a quello per il sonno. Molto utile il fatto che sia impermeabile certificato IP68 ed un supporto al Bluetooth 5.0. Non manca poi la possibilità di leggere le notifiche dallo smartphone. Inoltre è molto leggero, visto che pesa solo 35 grammi. Molto comodo il cinturino in silicone traspirante.

Lo smartwatch Haylou LS02 va quindi in offerta lampo su TomTop al prezzo di 18.69 €, un ottimo prezzo per un wearable molto interessante e completo.

